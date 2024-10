Genoa, effetto Balotelli: Gilardino cerca gol per la salvezza, i bookie quotano la doppia cifra di Super Mario (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mario Balotelli torna in Serie A, quattro anni dopo l`ultima esperienza a Brescia, chiusa con 5 reti in 19 partite. Sarà il Genoa di Alberto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)torna in Serie A, quattro anni dopo l`ultima esperienza a Brescia, chiusa con 5 reti in 19 partite. Sarà ildi Alberto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:cerca gol per la salvezza, i bookie quotano la doppia cifra di Super Mario;: “Domaninon sarà convocato”; Preziosi: “Non c’entro più nulla con il”;: l’ex wrestler Undertaker segue il club sui social;-Roma 1-1, cronaca e tabellino della partita;, destini incrociati; Leggi >>>

Genoa: Gilardino, Balotelli non convocato per la Fiorentina

(rainews.it)

Così il mister rossoblù, mentre le vittorie del Lecce con il Verona e del Venezia con l'Udinese sanciscono il sorpasso delle due concorrenti per la salvezza, salite a 8 punti. Il Genoa scivola ...

Genoa, Gilardino: "Orgoglio e dignità per uscire da questo momento difficile. Balotelli deve lavorare, non sarà convocato"

(ilsecoloxix.it)

Genova - Tante assenze, classifica complicata, risultati che non arrivano, società in crisi. Alberto Gilardino non si abbatte. "Rimpianti per essere rimasto al Genoa? Sono orgoglioso di essere l'allen ...

Genoa, esordio rinviato per Balotelli. Gilardino: «Non sarà convocato contro la Fiorentina»

(msn.com)

Il Genoa domani affronterà la Fiorentina nel decimo turno di Serie A. Alla vigilia della sfida, come di consueto, mister Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa facendo ...

Balotelli non convocato da Gilardino per Genoa-Fiorentina. Ecco il motivo

(corriere.it)

Balotelli non giocherà in Genoa-Fiorentina, in programma giovedì alle 18: ad annunciarlo è stato l'allenatore in conferenza stampa ...