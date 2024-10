GEMA Business School, presenta il nuovo Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane: un futuro sostenibile e guidato dall'IA (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 30 Ottobre 2024.GEMA Business School, aggiorna del suo https://www.mollificioscassa.it , un programma formativo da sempre all'avanguardia con due accreditamenti di eccellenza (ASFOR e SHRM) un Master che da oltre 30 anni prepara i futuri professionisti HR a operare in un contesto aziendale sempre più complesso e dinamico. Il nuovo programma integra le ultime innovazioni in ambito di intelligenza artificiale (IA) con un focus sulla sostenibilità , rispondendo così alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Grazie alla collaborazione con la Society for Human Resource Management (SHRM) e ispirandosi alle più recenti ricerche, il programma formativo è stato arricchito con contenuti all'avanguardia sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Liberoquotidiano.it - GEMA Business School, presenta il nuovo Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane: un futuro sostenibile e guidato dall'IA Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 30 Ottobre 2024., aggiorna del suo https://www.mollificioscassa.it , un programma formativo da sempre all'avanguardia con due accreditamenti di eccellenza (ASFOR e SHRM) unche da oltre 30 anni prepara i futuri professionisti HR a operare in un contesto aziendale sempre più complesso e dinamico. Ilprogramma integra le ultime innovazioni in ambito di intelligenza artificiale (IA) con un focus sulla sostenibilità , rispondendo così alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Grazie alla collaborazione con la Society for Human Resource Management (SHRM) e ispirandosi alle più recenti ricerche, il programma formativo è stato arricchito con contenuti all'avanguardia sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

