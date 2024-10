Furto banche dati, Nordio: “Inaccettabile e inquietante, concreto pericolo per la democrazia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ciriani: "Buchi sicurezza cyber già dal 2021, nostro governo intervenuto" Esprimo la "mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo: è Inaccettabile e inquietante, costituisce un serio e concreto pericolo per la nostra stessa democrazia". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio al question time alla Camera rispondendo a Sbircialanotizia.it - Furto banche dati, Nordio: “Inaccettabile e inquietante, concreto pericolo per la democrazia” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ciriani: "Buchi sicurezza cyber già dal 2021, nostro governo intervenuto" Esprimo la "mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo: è, costituisce un serio eper la nostra stessa". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carloal question time alla Camera rispondendo a

Nordio, su cybersicurezza Pa già disposti 715 milioni euro

"Per il potenziamento dei servizi e dei sistemi cyber della pubblica amministrazione sono stati disposti, dall'Agenzia per la cybersecurity nazionale, finanziamenti complessivi per oltre 715 milioni d ...

Furto banche dati, Nordio: “Inaccettabile e inquietante, concreto pericolo per la democrazia”

(Adnkronos) – Esprimo la "mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo: è inaccettabile e inquietante, costituisce un serio e concreto pericolo per la nostra stessa democrazi ...

Furto banche dati: Ciriani, 'buchi sicurezza cyber già dal 2021, nostro governo intervenuto' (2)

(Adnkronos) - Ciriani ha poi aggiunto: "Nel presupposto che ogni incidente informatico è un reato, sono state introdotte norme di raccordo tra l'attività investigativa e quella di ripristino dei siste ...

Furto dati hacker: dalla task force del garante Privacy alle norme da rivedere del ministro Nordio

ROMA - "Abbiamo creato una task force interdipartimentale che coinvolge i settori di competenza per individuare prontamente le attività da intraprendere e le maggiori garanzie a protezione delle banch ...