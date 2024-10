Frattesi: «Inter-Juventus partita buttata, 3 giorni brutti! Capita una cosa» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Frattesi Interviene nuovamente dopo Empoli-Inter, sfida valevole per il turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A, vinta dai nerazzurri 3-0 (doppietta proprio dell’ex Sassuolo). Di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZN CONSAPEVOLEZZE – Davide Frattesi ha parlato così nel post-partita di Empoli-Inter: «Se la pizza la offro io o Lautaro Martinez? La pizza la posso offrire io, il pesce giustamente lui (ride, ndr). Se mi sento titolare? Sicuramente credo sia normale dopo un anno di apprendistato, diciamo così, cercare di aumentare il minutaggio. Nella sfortuna degli infortuni dei miei compagni sono riuscito a ritagliarmi uno spazio maggiore, comunque il mister mi ha sempre fatto sentire la sua fiducia. Come mi sentivo importante l’anno scorso mi ci sento quest’anno. Inter-news.it - Frattesi: «Inter-Juventus partita buttata, 3 giorni brutti! Capita una cosa» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)viene nuovamente dopo Empoli-, sfida valevole per il turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A, vinta dai nerazzurri 3-0 (doppietta proprio dell’ex Sassuolo). Di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZN CONSAPEVOLEZZE – Davideha parlato così nel post-di Empoli-: «Se la pizza la offro io o Lautaro Martinez? La pizza la posso offrire io, il pesce giustamente lui (ride, ndr). Se mi sento titolare? Sicuramente credo sia normale dopo un anno di apprendistato, diciamo così, cercare di aumentare il minutaggio. Nella sfortuna degli infortuni dei miei compagni sono riuscito a ritagliarmi uno spazio maggiore, comunque il mister mi ha sempre fatto sentire la sua fiducia. Come mi sentivo importante l’anno scorso mi ci sento quest’anno.

