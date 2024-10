Evasione milionaria a Verona: arrestati un imprenditore, suo figlio e il commercialista (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Verona, 30 ottobre 2024 – Una maxi-frode fiscale tra false fatture e soggetti residenti in paradisi fiscali. I finanzieri del comando provinciale di Verona hanno eseguito il fermo disposto dal Pubblico Ministero, convalidato dal GIP del locale Tribunale, con il trasferimento in carcere fi un imprenditore veronese operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suo figlio e il commercialista della società, poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, di un’ingente frode fiscale. Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno sequestrato disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili, mezzi di trasporto e conti correnti italiani ed esteri per oltre 33 milioni di euro, equivalenti al profitto della frode perpetrata dagli indagati. Ilrestodelcarlino.it - Evasione milionaria a Verona: arrestati un imprenditore, suo figlio e il commercialista Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Una maxi-frode fiscale tra false fatture e soggetti residenti in paradisi fiscali. I finanzieri del comando provinciale dihanno eseguito il fermo disposto dal Pubblico Ministero, convalidato dal GIP del locale Tribunale, con il trasferimento in carcere fi unveronese operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi, suoe ildella società, poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, di un’ingente frode fiscale. Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno sequestrato disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili, mezzi di trasporto e conti correnti italiani ed esteri per oltre 33 milioni di euro, equivalenti al profitto della frode perpetrata dagli indagati.

