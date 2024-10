Eredivisie: l’Ajax trionfa 2-0 sul campo del Feyenoord (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tre punti di grande peso e bella vittoria per l’Ajax in uno dei classici dell’Eredivisie, il massimo campionato olandese. La squadra allenata da Francesco Farioli, infatti, si è imposta per 2-0 sul campo del Feyenoord in uno scontro diretto che permette ai Lancieri di portarsi al secondo posto a quota 22 punti, a +3 sulla formazione di Rotterdam che ha anche giocato una gara in più, e a -8 dal Psv capolista. A decidere il match del De Kuip di Rotterdam le reti di Kenneth Taylor e Jorrell Hato, rispettivamente al 6? e al 25? del primo tempo. Eredivisie: l’Ajax trionfa 2-0 sul campo del Feyenoord SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tre punti di grande peso e bella vittoria perin uno dei classici dell’, il massimo campionato olandese. La squadra allenata da Francesco Farioli, infatti, si è imposta per 2-0 suldelin uno scontro diretto che permette ai Lancieri di portarsi al secondo posto a quota 22 punti, a +3 sulla formazione di Rotterdam che ha anche giocato una gara in più, e a -8 dal Psv capolista. A decidere il match del De Kuip di Rotterdam le reti di Kenneth Taylor e Jorrell Hato, rispettivamente al 6? e al 25? del primo tempo.2-0 suldelSportFace.

