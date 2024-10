Ecco perché ce la teniamo Tale e quale show il commento di Cristiano Malgioglio su Carmen Di Pietro

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Asi fa sempre più serrata la sfida tra gli undici concorrenti in gara. Il 1 novembre su Rai Uno ci sarà un nuova puntata del programma condotto da Carlo Conti, mentre l’8 novembre sarà già finale. I telespettatori scopriranno il nome del vincitore tra Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro,Di, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annicchiarico. Quest’anno, loha portato una ventata di novità, in particolare nella giuria. Alessia Marcuzzi ha infatti sostituito Loretta Goggi, che ha lasciato il programma per dedicarsi alla famiglia. Inoltre, ogni settimana, è stato introdotto un giudice ospite, variabile di puntata in puntata. Tra gli ospiti che hanno arricchito il parterre figurano nomi noti come Geppi Cucciari, Stefano De Martino. Enrico Brignano e Pupo.