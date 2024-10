Amica.it - Decluttering totale: quando fare ordine fa bene alla mente

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In origine fu Marie Kondo. La regina giapponese dell’e del minimalismo ha cambiato non poche vite raccontando il significato del(e come farlo) nel suo libro Il magico potere del riordino. Il suo metodo si potrebbe definire quasi marziale. La sua filosofia si basa sull’idea che tenere solo ciò che scintilla di gioia, sparks joy, ci aiuta a mantenere un ambiente che supporta il nostrossere psicologico. Declutter your life riguarda il liberarsi non solo degli oggetti superflui, ma anche di quei pensieri ed emozioni che appesantiscono la. L’espressione totalsignifica un riordino completo della casa e della propria vita, utile per chi vuole un cambiamento radicale.