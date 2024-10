Death Note Killer Within è stato annunciato ufficialmente con un trailer gameplay (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bandai Namco ha annunciato Death Note Killer Within, un nuovo gioco di “deduzione sociale online” basato sul celeberrimo manga giapponese ed in arrivo tra ormai pochi giorni, precisamente dal 5 Novembre 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam. Ebbene sì, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi il publisher giapponese ha annunciato ufficialmente il nuovo videogioco con protagonista Kyra ed L. Aggiungiamo inoltre che il titolo sarà disponibile sin da martedì 5 novembre all’interno del PlayStation Plus Essential, consentendo di conseguenza agli abbonati del servizio di aggiungerlo gratuitamente alla propria libreria digitale entro il 2 dicembre 2024. Bandai Namco ha aggiunto che Death Note Killer Within è giocabile esclusivamente online, non includendo di conseguenza alcuna modalità offline. Game-experience.it - Death Note Killer Within è stato annunciato ufficialmente con un trailer gameplay Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bandai Namco ha, un nuovo gioco di “deduzione sociale online” basato sul celeberrimo manga giapponese ed in arrivo tra ormai pochi giorni, precisamente dal 5 Novembre 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam. Ebbene sì, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi il publisher giapponese hail nuovo videogioco con protagonista Kyra ed L. Aggiungiamo inoltre che il titolo sarà disponibile sin da martedì 5 novembre all’interno del PlayStation Plus Essential, consentendo di conseguenza agli abbonati del servizio di aggiungerlo gratuitamente alla propria libreria digitale entro il 2 dicembre 2024. Bandai Namco ha aggiunto cheè giocabile esclusivamente online, non includendo di conseguenza alcuna modalità offline.

