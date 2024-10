"Daniela Santanché va processata, sapeva e ha taciuto" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ministra Daniela Santanché va processata. Lo chiedono i pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi intervenendo davanti alla gup di Milano, Anna Maugelli. Santanché è indagata per falso in bilancio per quanto riguarda i conti della società Visibilia Editore, e in un altro filone anche per truffa Milanotoday.it - "Daniela Santanché va processata, sapeva e ha taciuto" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ministrava. Lo chiedono i pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi intervenendo davanti alla gup di Milano, Anna Maugelli.è indagata per falso in bilancio per quanto riguarda i conti della società Visibilia Editore, e in un altro filone anche per truffa

I pm di Milano insistono, a processo la ministra Santanchè

(ansa.it)

La Procura di Milano ha ribadito la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altri imputati per falso in bilancio sul caso Visibilia. (ANSA) ...

Visibilia: parola ai pm per chiedere processo Santanché, Codacons no parte civile

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Parola alla procura di Milano che è pronta a ribadire la richiesta di processo per la ministra del Turismo Daniela Santanché indagata per falso in bilancio, insieme ad al ...

Daniela Santanchè accusata per truffa allo Stato: perché il processo si fermerà per diversi mesi

(msn.com)

Rimarrà congelato per diversi mesi – probabilmente almeno cinque – il processo che vede ... durante il periodo pandemico che va dal 2020 al 2022. Secondo i pubblici ministeri, due società del gruppo ...

Daniela Santanchè, stop al processo: la Cassazione deciderà sulla sede di competenza

(thesocialpost.it)

Colpo di scena nell’inchiesta per truffa nei confronti del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Nel pomeriggio di mercoledì ... Gli Ermellini dovranno ora decidere se il processo deve essere ...