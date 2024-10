Dal Viminale fondi per il progetto 'Scuole sicure' in 14 città: c'è anche Bari (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C'è anche Bari tra i 14 Comuni capoluogo di città metropolitana destinatari del finanziamento del Ministero dell'interno per il progetto 'Scuole sicure'. Si tratta di risorse pari a un milione e 500mila euro che potranno essere utilizzate per progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di Baritoday.it - Dal Viminale fondi per il progetto 'Scuole sicure' in 14 città: c'è anche Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) C'ètra i 14 Comuni capoluogo dimetropolitana destinatari del finanziamento del Ministero dell'interno per il'. Si tratta di risorse pari a un milione e 500mila euro che potranno essere utilizzate per progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di

Progetto Scuole E.ON 2024-2025, il focus su biodiversità ed energia rinnovabile

(esg360.it)

Scuola Primaria Martin Luther ... E.ON Energia È partita la nuova edizione del Progetto Scuole E.ON 2024/2025 – tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche e una strategia ...

In Toscana "l'impresa si fa scuola", grazie ai fondi europei

(repubblica.it)

Secondo i dati Istat relativi al 2022, in Italia possiede una laurea in discipline Stem il 23,8% dei e delle giovani, un dato al di sotto della media europea ...

Educazione finanziaria nelle scuole, progetto Cofidis-Feduf

(italiaoggi.it)

Cofidis Italia, leader nel credito digitale e nelle soluzioni di pagamento online per il mercato B2B e B2C, e FEduF (ABI), promuovono l'educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie di ...

Decreto legge PNRR, dagli ITP ai fondi per le segreterie e stanziamento per libri di testo gratuiti: le misure per la scuola

(orizzontescuola.it)

In una nota, il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia importanti misure nell'ultimo decreto-legge approvato dal governo. "Interventi e risorse su temi cruciali, per un sistema più efficiente ..."