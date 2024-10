"Conto in banca con il denaro degli anziani assistiti": avvocato denunciato dalla Finanza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' accusato di aver sottratto somme di denaro ai propri assistiti, per lo più anziani, caricando il proprio Conto corrente. Un avvocato forlivese, nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Forlì amministratore di sostegno di oltre 50 soggetti “deboli”, è stato indagato dalla Guardia di Forlitoday.it - "Conto in banca con il denaro degli anziani assistiti": avvocato denunciato dalla Finanza Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' accusato di aver sottratto somme diai propri, per lo più, caricando il propriocorrente. Unforlivese, nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Forlì amministratore di sostegno di oltre 50 soggetti “deboli”, è stato indagatoGuardia di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Conto in banca con il denaro degli anziani assistiti": avvocato denunciato dalla Finanza; È tutta una grande truffa: cari anziani, state attenti che... / Attualità / Home; Contro le Truffe; Anziano truffato da due donne: bonifici per 20mila euro; La truffa del «conto corrente sotto attacco»: anziano milanese perde 240 mila euro dopo un finto sms dalla banca, 18 indagati; Approfitta dello zio 94enne malato e gli svuota il conto corrente: oltre 500mila euro sequestrati; Leggi >>>

Come agire contro il figlio che svuota il conto cointestato?

(laleggepertutti.it)

Si può denunciare il figlio che preleva tutti i soldi dal conto del genitore senza dire nulla e senza autorizzazione?

Un bonus di 850 euro al mese per gli anziani: chi può chiederlo

(blitzquotidiano.it)

Nel 2025 esordirà un nuovo bonus mensile da 850 euro, destinato agli anziani. L'aiuto è finanziato dai fondi del PNRR.

Truffe telefoniche e online: i più colpiti sono gli anziani

(corrierenazionale.it)

Gli anziani rappresentano la categoria di persone più vulnerabili al fenomeno delle truffe. La loro poca familiarità con la tecnologia e la maggiore fiducia nel prossimo, li rende bersaglio perfetto.

Faenza, conto ripulito per 200mila euro a un 88enne: badante e familiari patteggiano

(corriereromagna.it)

La badante, sua madre e il compagno di quest’ultima. Hanno patteggiato tutti. Perché tutti, secondo l’accusa, avrebbero mangiato dal conto in banca ...