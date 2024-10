Consiglio regionale, nominati i componenti della commissione Pari Opportunità (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Consiglio regionale nomina i componenti della commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità e della Parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini. Si tratta di Sabrina Prioli, Antonella Pallotta, Maria Rosita Cecilia, Benedetta La Penna, Alessia Pesce, Marianna Ilpescara.it - Consiglio regionale, nominati i componenti della commissione Pari Opportunità Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilnomina iper la realizzazione delletà giuridica e sostanziale tra donne e uomini. Si tratta di Sabrina Prioli, Antonella Pallotta, Maria Rosita Cecilia, Benedetta La Penna, Alessia Pesce, Marianna

Consiglio regionale, nominati i componenti della Commissione Pari Opportunità

L’AQUILA – Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale sono state discusse due interpellanze, per le quali è stata fornita risposta scritta dall’assessore Verì oggi assente: ...

CONSIGLIO: OK A COMPONENTI PARI OPPORTUNITA’,

L’AQUILA – Passo avanti nella partita delle nomine oggi in consiglio regionale. Con le elezione dei componenti della Commissione Pari opportunità. Nulla di fatto invece per la nomina del Garante dei d ...

CONSIGLIO REGIONALE: DELEGHE A SOSPIRI PER LE NOMINE DEGLI ENTI, SI AVVICINA L’ACCORDO SULLE PRESIDENZE

La conferenza dei capigruppo, durante la seduta odierna, ha conferito al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri le deleghe necessarie ...

Garibaldi, Rossetti, Giampedrone, Lauro: i grandi esclusi (per ora) dal consiglio regionale

Per Vince Liguria rimangono fuori anche l'ex assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, altro fedelissimo dell'ex presidente Toti, e l'ex sindaca di Savona Ilaria Caprioglio.