Con il boom affitti brevi aumentano i costi per i residenti: "Grave problema abitativo"

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Negli ultimi anni sempre più turisti hanno scelto di soggiornare a Firenze scegliendo gli affitti brevi. Un fenomeno che ha subito un aumento, non solo nella scelta, ma soprattutto negli annunci. In Toscana si è registrato un implemento

Affitti brevi, chi vince e chi perde con la rivoluzione CIN

(econopoly.ilsole24ore.com)

Con l'introduzione del CIN e le nuove norme fiscali, il mercato immobiliare italiano si prepara ad affrontare un’importante trasformazione ...

Affitti brevi e prezzi record: tutti i numeri della crisi abitativa Ue e il confronto tra Paesi

(ilsole24ore.com)

Il mercato immobiliare romeno si caratterizza per costi di transazione relativamente moderati, tra il 4,4% e il 10,2% per gli acquirenti e tra il 3% e il 6% per i venditori. Tuttavia, persistono sfide ...

Idealista: boom degli affitti transitori, sono il 25% del mercato

(ildenaro.it)

Milano, 30 ott. (askanews) – La domanda di affitti transitori ha raggiunto il 25% del mercato delle locazioni. E’ quanto emerge da un’analisi di Idealista. “Questo fenomeno, che negli ultimi cinque an ...

Boom di affitti brevi a Roma, l'esperto Filippo Celata: «Solo l'Italia e la Grecia non hanno limiti al mercato dei b&b»

(roma.corriere.it)

Filippo Celata, docente di Geografia economica alla Sapienza, definisce uno«tsunami demografico» la desertificazione dei quartieri a causa della proliferazione degli affitti brevi, fenomeno indotto da ...