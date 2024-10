Cmc di Ravenna, il piano di vendita in anteprima (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ravenna, 30 ottobre 2024 – L’azienda è una spv, una società di scopo, di un’altra provincia. E la sua offerta per il ramo ‘Costruzioni’ è già stata formalizzata e depositata agli atti. Da parte sua Cmc l’ha già accettata, sottoscritta e condizionata all’esito del procedimento in ballo. Una cessione che rappresenterà un momento storico per la città visto che comprende “la titolarità e il diritto” all’uso di uno dei suoi marchi più conosciuti nel mondo; ‘cooperativa muratori e cementisti - Cmc Ravenna’ appunto. I dettagli dell’operazione, inquadrata come “sufficientemente certa” nell’ambito di un piano fondato su “assunzioni credibili o comunque di immediata verificabilità”, sono contenuti nell’ordinanza con la quale il giudice Paolo Gilotta ha appena confermato le misure protettive chieste da Cmc in questa delicata fase. Ilrestodelcarlino.it - Cmc di Ravenna, il piano di vendita in anteprima Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – L’azienda è una spv, una società di scopo, di un’altra provincia. E la sua offerta per il ramo ‘Costruzioni’ è già stata formalizzata e depositata agli atti. Da parte sua Cmc l’ha già accettata, sottoscritta e condizionata all’esito del procedimento in ballo. Una cessione che rappresenterà un momento storico per la città visto che comprende “la titolarità e il diritto” all’uso di uno dei suoi marchi più conosciuti nel mondo; ‘cooperativa muratori e cementisti - Cmc’ appunto. I dettagli dell’operazione, inquadrata come “sufficientemente certa” nell’ambito di unfondato su “assunzioni credibili o comunque di immediata verificabilità”, sono contenuti nell’ordinanza con la quale il giudice Paolo Gilotta ha appena confermato le misure protettive chieste da Cmc in questa delicata fase.

La crisi della storica cooperativa: "Il piano di risanamento Cmc appare fondato, cessione vicina"

L’ordinanza del tribunale concede altri 120 giorni di misure di protezione del colosso di via Trieste "Per i creditori trattamento certamente migliore" dell’unica alternativa possibile: la liquidazion ...

La crisi della Cmc. Chiesto il fallimento. Ma dall’azienda pronto un piano per il credito

La sostanza delle cose non cambia: perché è quanto ha chiesto la procura di Ravenna per la Cmc - sigla che sta per ... "non contemplata nel piano di concordato depositato nel dicembre 2019 ...

