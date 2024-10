Calcio, il Venezia ribalta l’Udinese, da 0-2 a 3-2 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Con un doppio Pohjanpalo su rigore, e una rete di Nicolussi Caviglia, il Venezia ribalta l’Udinese. Al Penzo finisce 3-2 per la squadra di Di Francesco. Nel primo tempo parte meglio l’Udinese che si porta avanti 2-0 grazie a Lovric e a Bravo. La reazione del Venezia arriva con il primo rigore realizzato da Pohjanpalo al 41?. Nella ripresa l’Udinese resta in 10 per il doppio giallo di Touré. Ne approfitta Nicolussi Caviglia che segna il 2-2, prima del gol decisivo realizzato ancora su rigore da parte Pohjanpalo L'articolo Calcio, il Venezia ribalta l’Udinese, da 0-2 a 3-2 proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Con un doppio Pohjanpalo su rigore, e una rete di Nicolussi Caviglia, il. Al Penzo finisce 3-2 per la squadra di Di Francesco. Nel primo tempo parte meglioche si porta avanti 2-0 grazie a Lovric e a Bravo. La reazione delarriva con il primo rigore realizzato da Pohjanpalo al 41?. Nella ripresaresta in 10 per il doppio giallo di Touré. Ne approfitta Nicolussi Caviglia che segna il 2-2, prima del gol decisivo realizzato ancora su rigore da parte Pohjanpalo L'articolo, il, da 0-2 a 3-2 proviene da Ildenaro.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ill’, da 0-2 a 3-2; L'si illude con Lovric e Bravo, ma illacon Nicolussi e doppio Pohjanpalo; Da 0-2 a 3-2: ill'(in 10); Frattesi la mette in ghiaccio, a Empoli è festa Inter. Ill'!; Ill': da 0-2 a 3-2 con due rigori e l'uomo in più per i lagunari;, il risultato finale: Pohjanpalo ladi rigore; Leggi >>>

Calcio, il Venezia ribalta l’Udinese, da 0-2 a 3-2

(askanews.it)

Roma, 30 ott. (askanews) – Con un doppio Pohjanpalo su rigore, e una rete di Nicolussi Caviglia, il Venezia ribalta l’Udinese. Al Penzo finisce 3-2 per la squadra di Di Francesco. Nel primo tempo part ...

L'Udinese si illude con Lovric e Bravo, ma il Venezia la ribalta con Nicolussi e doppio Pohjanpalo

(gazzetta.it)

Friulani in controllo per quasi un tempo, poi il primo rigore del finlandese cambia il match. Nella ripresa viene espulso Tourè, Nicolussi Caviglia fa centro su punizione e ancora dal dischetto la dec ...

Pohjanpalo la ribalta su rigore contro l’Udinese, ecco le immagini del gol! – VIDEO

(generationsport.it)

Joel Pohjanpalo sigla il terzo gol del Venezia contro l’Udinese su calcio di rigore all’86’ che ribalta la sfida.

Venezia-Udinese 3-2, gol e highlights: due gol di Pohjanpalo su rigore

(sport.sky.it)

Con un doppio Pohjanpalo su rigore, e una rete di Nicolussi Caviglia, il Venezia ribalta l'Udinese. Al Penzo finisce 3-2 per la squadra di Di Francesco. Nel primo tempo parte meglio l'Udinese che si p ...