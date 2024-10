Calcio / Coppa Italia Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Eccellenza l’Osimana passa ad Urbania; il Chiesanuova con Mongiello e Russo vince in casa contro il Monturano VALLESINA, 30 ottobre 2024 – Mercoledì di Coppa per le categorie di Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria Eccellenza Si è giocata la gara d’andata di semifinale. Il ritorno a campi invertiti mercoledì 13 novembre. URBANIA – OSIMANA 2-3 URBANIA: Stafoggia, Lorenzoni (8’ s.t. Sema), Antoniucci (1’ s.t. Scarcella), Dal Compare, Temellini (23’ s.t. Paoli), Catani, Zingaretti (12’ s.t. Franca), Sarli (1’ s.t. Carnesecchi), Nunez, Farias, Lani. All. Lilli OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Fermani, Borgese, Patrizi (20’ p.t. Bugaro), Sasso, Micucci, Bambozzi, Mafei, Minnozzi (46’ s.t. Colonnini), Gigli (16’ s.t. Bonaventura). All. Labriola ARBITRO: Fiermonte di Macerata RETI: Farias 5’ s.t., Nunez 12’ p.t., Bugaro 25’ p.t., Mafei 22’ s.t., Minnozzi 39’ s.t. .com - Calcio / Coppa Italia Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Inl’Osimana passa ad Urbania; il Chiesanuova con Mongiello e Russo vince in casa contro il Monturano VALLESINA, 30 ottobre 2024 – Mercoledì diper le categorie diSi è giocata la gara d’andata di semifinale. Il ritorno a campi invertiti mercoledì 13 novembre. URBANIA – OSIMANA 2-3 URBANIA: Stafoggia, Lorenzoni (8’ s.t. Sema), Antoniucci (1’ s.t. Scarcella), Dal Compare, Temellini (23’ s.t. Paoli), Catani, Zingaretti (12’ s.t. Franca), Sarli (1’ s.t. Carnesecchi), Nunez, Farias, Lani. All. Lilli OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Fermani, Borgese, Patrizi (20’ p.t. Bugaro), Sasso, Micucci, Bambozzi, Mafei, Minnozzi (46’ s.t. Colonnini), Gigli (16’ s.t. Bonaventura). All. Labriola ARBITRO: Fiermonte di Macerata RETI: Farias 5’ s.t., Nunez 12’ p.t., Bugaro 25’ p.t., Mafei 22’ s.t., Minnozzi 39’ s.t.

