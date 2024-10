Apple rinnova i MacBook Pro con chip M4, M4 Pro e M4 Max (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Apple ha presentato oggi la nuova linea di MacBook Pro, aggiornata con i chip M4, M4 Pro e M4 Max. I nuovi modelli, disponibili nei formati da 14 e 16 pollici, promettono prestazioni significativamente migliorate rispetto alla generazione precedente, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e all'intelligenza artificiale. Realizzati con tecnologia a 3 nanometri Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha presentato oggi la nuova linea diPro, aggiornata con iM4, M4 Pro e M4 Max. I nuovi modelli, disponibili nei formati da 14 e 16 pollici, promettono prestazioni significativamente migliorate rispetto alla generazione precedente, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e all'intelligenza artificiale. Realizzati con tecnologia a 3 nanometri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con chip M4, M4e M4 Max;pronta a rinnovare l'intera gamma Mac: da oggi tre giorni di annunci;Air 13" e 15" con il potente chip M3; Logicsisu iPad e Mac per creare musica con l'intelligenza artificiale; AppleCare+, ci sono 15 giorni in più per valutare il rinnovo;ilda 13 pollici. Più potenza e il doppio della memoria; Leggi >>>

Apple rinnova i MacBook Pro con chip M4, M4 Pro e M4 Max

(msn.com)

(Adnkronos) - Apple ha presentato oggi la nuova linea di MacBook Pro, aggiornata con i chip M4, M4 Pro e M4 Max. I nuovi modelli, disponibili nei formati da 14 e 16 pollici, promettono prestazioni sig ...

MacBook Pro con chip M4 ufficiale: più potente e più luminoso, ma la vera notizia è che costa meno!

(smartworld.it)

Il nuovo MacBook Pro M4 è il MacBook più potente di sempre, grazie al nuovo processore Apple M4 Max e tante piccole novità tecniche.

Apple lancia il nuovo MacBook Pro con chip M4, M4 Pro e M4 Max: potenza senza compromessi

(ispazio.net)

La gamma MacBook Pro si rinnova con i nuovi chip della serie M4, prestazioni straordinarie e funzionalità avanzate, inclusa la nuova connettività Thunderbolt 5 e un display Liquid Retina XDR migliorat ...

Apple MacBook Pro con M4 ufficiale: c'è anche il più potente M4 Max | Prezzi Italia

(hdblog.it)

Dopo il lancio dell’iMac con chip M4 e del nuovo Mac mini, più piccolo della generazione precedente ma notevolmente più potente, Apple dovrebbe aver concluso oggi gli aggiornamenti della sua gamma Mac ...