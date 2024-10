Alluvione in Spagna, oltre 51 morti: un bimbo salvato così dal fiume in piena (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’elisoccorso della Guardia Civil ha messo in salvo un bambino ad Álora, comune andaluso a 35 km da Malaga: il piccolo era rimasto bloccato all’interno di un’abitazione circondata dalle acque di un fiume in piena. Come documentato da un breve filmato pubblicato sui social dai vigili del fuoco spagnoli, un agente della Guardia Civil si è calato con l’imbracatura da un elicottero, ha afferrato il piccolo e lo ha portato in una località sicura. Leggi anche: Terribile incidente a San Giuseppe Vesuviano: morta una bimba di 5 anni Intanto in Spagna si aggrava pesantemente il bilancio delle vittime delle inondazioni che stanno flagellando il Paese. Almeno 51 i morti accertati e confermati dalla Generalitat di Valencia. Thesocialpost.it - Alluvione in Spagna, oltre 51 morti: un bimbo salvato così dal fiume in piena Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’elisoccorso della Guardia Civil ha messo in salvo un bambino ad Álora, comune andaluso a 35 km da Malaga: il piccolo era rimasto bloccato all’interno di un’abitazione circondata dalle acque di unin. Come documentato da un breve filmato pubblicato sui social dai vigili del fuoco spagnoli, un agente della Guardia Civil si è calato con l’imbracatura da un elicottero, ha afferrato il piccolo e lo ha portato in una località sicura. Leggi anche: Terribile incidente a San Giuseppe Vesuviano: morta una bimba di 5 anni Intanto insi aggrava pesantemente il bilancio delle vittime delle inondazioni che stanno flagellando il Paese. Almeno 51 iaccertati e confermati dalla Generalitat di Valencia.

Alluvione in Spagna, oltre 51 morti: un bimbo salvato così dal fiume in piena

L'elisoccorso della Guardia Civil ha messo in salvo un bambino ad Álora, comune andaluso a 35 km da Malaga: il piccolo era rimasto bloccato all'interno di ...

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi»

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Spagna, alluvione a Valencia e in altre province del Sud-Est: oltre 50 morti

Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che numerose persone risultano ancora disperse. A essere colpite dal maltempo sono soprattutto le parti a Sud e a Est del ...

La regione di Valencia è in ginocchio per le piogge torrenziali delle scorse ore: i quotidiani spagnoli parlano di oltre 50 morti

La regione di Valencia è in ginocchio per le piogge torrenziali delle scorse ore: i quotidiani spagnoli parlano di oltre 50 morti ...