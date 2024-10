Addio agli incentivi auto per il 2025, il governo li taglia per finanziare la Difesa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il governo riduce di 4,5 miliardi i fondi destinati al settore automotive, destinandoli alla Difesa. La legge di bilancio 2025, attraverso le tabelle di accompagnamento, certifica il il taglio dell’80% dal Fondo automotive, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per interventi previsti fino al 2030. Con il Decreto Coesione c’erano già stati dei tagli, pari a 250 milioni di euro, ma adesso sarebbe arrivata una nuova sforbiciata che porterebbe ad un’inevitabile cancellazione del bonus. La misura coinvolge tutti i modelli, indipendentemente dal tipo di motore, che sia ibrido, elettrico, a benzina, Gpl o diesel. Il taglio al Fondo automotive Nella Manovra 2025 quindi non ci sarà alcun Ecobonus per l’acquisto di nuove auto. Quifinanza.it - Addio agli incentivi auto per il 2025, il governo li taglia per finanziare la Difesa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilriduce di 4,5 miliardi i fondi destinati al settoremotive, destinandoli alla. La legge di bilancio, attraverso le tabelle di accompagnamento, certifica il il to dell’80% dal Fondomotive, gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per interventi previsti fino al 2030. Con il Decreto Coesione c’erano già stati dei t, pari a 250 milioni di euro, ma adesso sarebbe arrivata una nuova sforbiciata che porterebbe ad un’inevitabile cancellazione del bonus. La misura coinvolge tutti i modelli, indipendentemente dal tipo di motore, che sia ibrido, elettrico, a benzina, Gpl o diesel. Il to al Fondomotive Nella Manovraquindi non ci sarà alcun Ecobonus per l’acquisto di nuove

