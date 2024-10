Anteprima24.it - ACI e ACI Salerno protagonisti alla XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’Automobile Clube l’Automobile Club d’Italia (ACI) parteciperannoedizione delladel, un appuntamento di rilievo internazionale che valorizza il patrimonio culturale e storico del Mediterraneo. L’evento, che si terrà da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre presso il Next ex Tabacchificio Cafasso di Paestum (SA), nei pressi del Parcodi Paestum, vedrà ACI e ACoffrire una serie di attività miratepromozione delsicuro e sostenibile. Un focus particolare sarà dedicato all’importanza della mobilità responsabile nelle aree di grande rilevanza storica e archeologica, come Paestum e altri siti del Sud Italia.