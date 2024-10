Ilrestodelcarlino.it - Viva la Vida 2024, a Bologna torna il festival della cultura messicana

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre– Musica, laboratori, cibo, spettacoli, mostre pittoriche: dal 31 ottobre al 3 novembre al DumBo, con la quarta edizione, "la", ilcelebrato in occasione del Día de los Muertos. Con un programma ancora più ricco rispetto a quello degli anni scorsi, il distretto urbano di via Camillo Casarini 19 si riempirà di colori, costumi, spettacoli, performance di mariachi, laboratori artistici, musicali e di cucina anche per bambini, sotto la direzione artistica di Carlos La Bandera. La serata clou sarà quella di domani sera, con la fiesta al binario centrale tenuta dal Mexican Institute of Sound: i dj proporranno salsas, bachatas, cumbias che faranno scatenare la sala.