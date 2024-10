Via ai lavori per la ristrutturazione dell'Isola Ecologica, l'annuncio del sindaco (Di martedì 29 ottobre 2024) ieri mattina sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione dell'Isola Ecologica che, tra poco piu' di due mesi, sarà ancora piu' funzionale. Lo ha annunciato il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese. Intanto si attende anche per l'avvio del nuovo sistema per la Raccolta Salernotoday.it - Via ai lavori per la ristrutturazione dell'Isola Ecologica, l'annuncio del sindaco Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ieri mattina sono stati consegnati iper lache, tra poco piu' di due mesi, sarà ancora piu' funzionale. Lo ha annunciato ildi San Valentino Torio Michele Strianese. Intanto si attende anche per l'avvio del nuovo sistema per la Raccolta

