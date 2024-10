Usa 2024, gli investitori credono nella vittoria di Trump: Truth vola a Wall Street (e supera X di Elon Musk) (Di martedì 29 ottobre 2024) Nove miliardi e mezzo di dollari. È quanto vale oggi, secondo le stime di Wall Street, il social media Truth di Donald Trump. Si tratta di un valore, scrive Cnn, più che triplicato nelle ultime cinque settimane. Sebbene la Trump Media & Technology Group (l’azienda che ha lanciato il social network nel febbraio 2022) stia perdendo soldi, il prezzo delle azioni è salito alle stelle. Tradotto: gli investitori credono nella vittoria di Trump alle elezioni presidenziali del 5 novembre. «Non ho mai visto niente del genere: il valore di questa azienda è quasi interamente basato sull’esito di un’elezione», ha detto al media Usa Gene Munster, co-fondatore della società di venture capital Deepwater Asset Management. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024) Nove miliardi e mezzo di dollari. È quanto vale oggi, secondo le stime di, il social mediadi Donald. Si tratta di un valore, scrive Cnn, più che triplicato nelle ultime cinque settimane. Sebbene laMedia & Technology Group (l’azienda che ha lanciato il social network nel febbraio 2022) stia perdendo soldi, il prezzo delle azioni è salito alle stelle. Tradotto: glidialle elezioni presidenziali del 5 novembre. «Non ho mai visto niente del genere: il valore di questa azienda è quasi interamente basato sull’esito di un’elezione», ha detto al media Usa Gene Munster, co-fondatore della società di venture capital Deepwater Asset Management.

