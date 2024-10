Turismo, Viterbo punta ai francesi "per aumentare la permanenza media" (Di martedì 29 ottobre 2024) Incontro tra la sindaca Chiara Frontini e il direttore generale della Camera di commercio italiana a Nizza, Agostino Pesce. È avvenuto nei giorni scorsi a palazzo dei Priori. "Un rapporto proficuo - lo definisce il Comune di Viterbo - quello che si è instaurato da marzo dello scorso anno e che si Viterbotoday.it - Turismo, Viterbo punta ai francesi "per aumentare la permanenza media" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Incontro tra la sindaca Chiara Frontini e il direttore generale della Camera di commercio italiana a Nizza, Agostino Pesce. È avvenuto nei giorni scorsi a palazzo dei Priori. "Un rapporto proficuo - lo definisce il Comune di- quello che si è instaurato da marzo dello scorso anno e che si

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ai francesi "per aumentare la permanenza media"; Il punto sui primi mesi di mandato per Sposetti: "sisui crocieristi, acque del depuratore contro la siccità"; Con Tuscia Terme si arricchisce l’offerta termale del viterbese; Aparte il festival tutto dedicato all’enogastronomia laziale; “Nella Tusciain crescita dell’11,5% nel 2023, ma soffrono l’imprenditoria femminile e giovanile”; Cnascommette sul centro storico, in via dell’Orologio Vecchio un hub per 45 imprese artigiane; Leggi >>>

Premio Innovazione nel Turismo: il riconoscimento di Turismi.AI per le idee brillanti

(assodigitale.it)

Premio speciale turismi.ai per l’innovazione nel turismoTurismi.AI, l'associazione italiana focalizzata sulla promozione dell’intelligenza artificiale ...

Agabiti, Umbria punta ai 10 milioni di presenze turistiche

(msn.com)

(ANSA) - PERUGIA, 09 OTT - "L'Umbria punta ai 10 milioni di presenze turistiche annue": a dirlo all'ANSA è Paola Agabiti, assessore regionale al Turismo. L'ha fatto parlando dallo stand del ...

Pavia-Oltrepo, la rete territoriale turistica punta ai fondi Anci

(laprovinciapavese.gelocal.it)

Sostenere i giovani che intendono avviare nuove aziende nel settore turistico. È questo l’obiettivo del bando pubblicato da Anci che mette sul piatto 187.500 euro per promuovere nuove start up.

Febbio, la seggovia punta ai 2000 metri

(ilrestodelcarlino.it)

Il progetto sarà ufficialmente presentato al Ministero del Turismo per la partecipazione ... direttore della società Planeta, ai consiglieri comunali questa sera, alle varie associazioni di ...