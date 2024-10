Trevisan-W Zheng oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Jiujiang 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Martinase la vedrà contro Wushuangnel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Una trasferta asiatica avara di soddisfazioni, un po’ come tutta la stagione della tennista toscana, si chiude con quest’ultimo torneo WTA dell’anno. Martina è uscita dalle prime 100, ultimamente anche dalle prime 120 e salvo clamorosi colpi di scena dovrà iniziare il suo 2025 partendo dalle qualificazioni nello Slam australiano. Qui ain teoria la chance di fare bene ci sarebbe, a partire da un primo turno abbordabile contro una wild card fuori dalle prime 350 del ranking mondiale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno(martedì 29 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata dalle ore 05.00 italiane (le 12.00 locali).