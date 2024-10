Ilrestodelcarlino.it - Tredicenne morta a Piacenza, oggi la seconda autopsia. Spunta una testimone

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 - Un importante trauma cranico e una grossa quantità di sangue sulla testa. Sarebbero alcuni degli elementi rilevati ieri durante la prima parte dell’eseguita all'esterno del corpo di Aurora, la 13enneil 25 ottobre precipitando dall’ottavo piano del palazzo in cui abitava a. Tracce che però dovranno essere ulteriormente analizzate– durante l’esame vero e proprio con la Tac e il prelievo di campioni per gli esami istologici e genetici – per stabilire se siano dovuti alla caduta dall’ottavo piano o se siano riconducibili a un trauma precedente. È questo uno dei nodi che potrebbero dare una svolta nelle indagini sul decesso della studentessa.