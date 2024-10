Successo per il Campigna. Si svela la nuova scultura (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è chiusa con Successo la tre giorni di eventi relizzati nel contesto del ’Campigna - Festival delle arti contemporanee’ di Santa Sofia, un nuovo format che, da due anni, si propone come erede rinnovato e ’rinfrescato’ dello storico Premio Campigna, giunto alla 64ª edizione. Da venerdì a sabato a Santa Sofia si sono susseguiti laboratori per i ragazzi, esposizioni di giovani artisti emergenti, concerti e spettacoli teatrali, tutti molto partecipati. Il momento clou del festival è stata l’inaugurazione al Parco della Resistenza (l’area verde nel cuore del paese dove inizia il Parco delle sculture all’aperto, che prosegue poi sull’alveo del fiume Bidente) dell’opera dell’artista di fama internazionale Loris Cecchini, dal titolo ‘Waterbones 2024’. Ilrestodelcarlino.it - Successo per il Campigna. Si svela la nuova scultura Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si è chiusa conla tre giorni di eventi relizzati nel contesto del ’- Festival delle arti contemporanee’ di Santa Sofia, un nuovo format che, da due anni, si propone come erede rinnovato e ’rinfrescato’ dello storico Premio, giunto alla 64ª edizione. Da venerdì a sabato a Santa Sofia si sono susseguiti laboratori per i ragazzi, esposizioni di giovani artisti emergenti, concerti e spettacoli teatrali, tutti molto partecipati. Il momento clou del festival è stata l’inaugurazione al Parco della Resistenza (l’area verde nel cuore del paese dove inizia il Parco delle sculture all’aperto, che prosegue poi sull’alveo del fiume Bidente) dell’opera dell’artista di fama internazionale Loris Cecchini, dal titolo ‘Waterbones 2024’.

Successo per il Campigna. Si svela la nuova scultura

Santa Sofia , la 64ª edizione del festival dedicato all’arte contemporanea si è conclusa con l’inaugurazione dell’opera di Loris Cecchini.

