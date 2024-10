Stefano Bollani, nuovo tour parte da Vicenza il 18 febbraio (Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA – Annunciati i primi cinque appuntamenti di “Piano Solo”, la nuova tournée di Stefano Bollani che lo vedrà protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia a partire da febbraio. Sarà il 18 febbraio a Vicenza al Teatro Comunale: il 28 febbraio a Udine, al Teatro Giovanni Da Udine; il 7 .arzo a La Spezia, Teatro Civico, il 14 marzo a Sacile, Fazioli Concert Hall (con Iiro Rantala), il 22 marzo a Firenze, Teatro del Maggio. Dopo le prestigiose anteprime del 2024 fra cui i concerti alla Chamber Music Hall di Berlino, alla Kirche Neumunster di Zurigo e al Conservatorio G. Verdi di Milano nell’ambito del festival JazzMi, ogni concerto di questo nuovo tour promette di essere un evento unico. Lopinionista.it - Stefano Bollani, nuovo tour parte da Vicenza il 18 febbraio Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA – Annunciati i primi cinque appuntamenti di “Piano Solo”, la nuovanée diche lo vedrà protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia a partire da. Sarà il 18al Teatro Comunale: il 28a Udine, al Teatro Giovanni Da Udine; il 7 .arzo a La Spezia, Teatro Civico, il 14 marzo a Sacile, Fazioli Concert Hall (con Iiro Rantala), il 22 marzo a Firenze, Teatro del Maggio. Dopo le prestigiose anteprime del 2024 fra cui i concerti alla Chamber Music Hall di Berlino, alla Kirche Neumunster di Zurigo e al Conservatorio G. Verdi di Milano nell’ambito del festival JazzMi, ogni concerto di questopromette di essere un evento unico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:parte da Vicenza il 18 febbraio;annuncia il “Piano solo”;ritorna con il 'Piano Solo';ritorna incon il Danish Trio;e Danish Trio, concerto per il Banco dell'Energia;: "Ho realizzato il sogno di portare in tv giovani artisti"; Leggi >>>

Stefano Bollani, via al Piano Solo tour: i concerti da febbraio a marzo 2025

(msn.com)

Annunciati oggi i primi cinque appuntamenti di Piano Solo Tour, la nuova tournée di Stefano Bollani che lo vedrà protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia ...

Stefano Bollani, nuovo tour parte da Vicenza il 18 febbraio

(lopinionista.it)

ROMA – Annunciati i primi cinque appuntamenti di “Piano Solo”, la nuova tournée di Stefano Bollani che lo vedrà protagonista ... ogni concerto di questo nuovo tour promette di essere un evento unico.

Stefano Bollani annuncia il “Piano solo tour”

(rockol.it)

Stefano Bollani ha annunciato “Piano Solo Tour”, la nuova tournée che vedrà il musicista protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia a partire da febbraio 2025. Del tour sono state con ...

Stefano Bollani annuncia prime 5 date del 'Piano Solo Tour'

(adnkronos.com)

Il musicista sarà protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia a partire da febbraio ...