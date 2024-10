Ilgiorno.it - Sentieri di foglie a Villa Erba

(Di martedì 29 ottobre 2024) È in arrivo domenica 3 novembre, il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Le 4 Stagioni di“. Con il titolo “di“, la giornata dedicata all’autunno vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino fino alla sera nellaantica, tutti a ingresso libero previa prenotazione. Si parte alle 11 con lo spettacolo per bambini dai 3 anni dal titolo “La bianca, la blu e la rossa“, una storia basata su un linguaggio sonoro e visivo, comico e surreale. Alle 12 segue il concerto “Un mattino d’autunno all’opera“: con i vincitori e finalisti del 75° Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici, accompagnati al pianoforte dal Maestro Matteo Failla, che si esibiranno in alcune delle più belle arie, tratte dalle opere dei grandi compositori italiani.