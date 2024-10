Report Agenas, Occhiuto: "La Calabria fa un balzo in avanti sui livelli essenziali di assistenza" (Di martedì 29 ottobre 2024) "Il sistema del Pne è unico al mondo e produce dei dati non contestabili, andiamo a vedere il comportamento dei professionisti e mettendo insieme i dati riusciamo a definire il comportamento delle singole aziende. Nel 2023 il sistema è ripartito dopo l'emergenza. Ci sono eccellenze al Nord, ma Reggiotoday.it - Report Agenas, Occhiuto: "La Calabria fa un balzo in avanti sui livelli essenziali di assistenza" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Il sistema del Pne è unico al mondo e produce dei dati non contestabili, andiamo a vedere il comportamento dei professionisti e mettendo insieme i dati riusciamo a definire il comportamento delle singole aziende. Nel 2023 il sistema è ripartito dopo l'emergenza. Ci sono eccellenze al Nord, ma

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Lafa un balzo in avanti sui livelli essenziali di assistenza";: «Il balzo in avanti merito del lavoro della struttura commissariale»; Sanità,: "non più maglia nera, balzo in avanti";: "Inmigliora il livello delle cure ospedaliere"; Sanità,certifica balzosu Lea, avanti con scalata; Sanità,esiti: lanon è più maglia nera; Leggi >>>

Report Agenas, Occhiuto: «Il balzo in avanti merito del lavoro della struttura commissariale»

(corrieredellacalabria.it)

L'assessore Calabrese: «Inversione di tendenza dopo anni di dati negativi. Orgoglioso anche per il lavoro di tanti eccellenti professionisti» ...

Straface: «Agenas conferma i passi in avanti della Calabria grazie al commissario Occhiuto»

(corrieredellacalabria.it)

La presidente della terza commissione Sanità del Consiglio regionale: «Conferma terza e autorevole di cui prendere atto, ma è solo l'inizio» ...

Sanità, Occhiuto: “Agenas certifica balzo Calabria su Lea, avanti con scalata”

(strettoweb.com)

“Il direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan, l’ha definito ‘balzo in avanti’, dando ’merito’ al lavoro che la struttura commissariale sta facendo. Finalmente la Calabria recupera posizioni per ...

Sanità, report Agenas: “Calabria fa enorme balzo in avanti, migliora anche la Sicilia”

(strettoweb.com)

“Il sistema del Pne è unico al mondo e produce dei dati non contestabili, andiamo a vedere il comportamento dei professionisti e mettendo insieme i dati riusciamo a definire il comportamento delle sin ...