Ragazzini aggrediti dal branco mentre giocano a basket: rapinati di monopattini e un cappello (Di martedì 29 ottobre 2024) Circondati, picchiati e scippati. Quattro Ragazzini - due italiani di 16 anni, un loro coetaneo filippino e un suo connazionale 14enne - sono stati rapinati domenica mattina al campetto da basket di via Primaticcio a Milano. I quattro, stando a quanto loro stessi hanno denunciato alla polizia Milanotoday.it - Ragazzini aggrediti dal branco mentre giocano a basket: rapinati di monopattini e un cappello Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Circondati, picchiati e scippati. Quattro- due italiani di 16 anni, un loro coetaneo filippino e un suo connazionale 14enne - sono statidomenica mattina al campetto dadi via Primaticcio a Milano. I quattro, stando a quanto loro stessi hanno denunciato alla polizia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzini aggrediti dal branco mentre giocano a basket: rapinati di monopattini e un cappello

(milanotoday.it)

Quattro ragazzini - due italiani di 16 anni ... I quattro, stando a quanto loro stessi hanno denunciato alla polizia, sono stati aggrediti da un gruppo di giovani, tutti descritti come nordafricani, ...

Ragazzo di 15 anni azzannato da branco di cani randagi mentre raccoglie lumache col papà: vivo per miracolo

(msn.com)

Tragedia sfiorata a Scorrano, nel Leccese dove un ragazzo di 15 anni e suo padre sono stati aggrediti da un branco composto da almeno quattro cani randagi di grossa taglia mentre si trovavano in ...

Ragazzo di 15 anni azzannato da branco di cani randagi mentre raccoglie lumache col papà: vivo per miracolo

(fanpage.it)

Papà e figlio di 15 anni sono stati azzannati da un branco di quattro cani randagi mentre raccoglievano lumache in una zona di campagna nel Leccese: 80 punti di sutura al ragazzo, per poco non ...

Ragazza picchiata davanti al pub, paura alla Garbatella: aggredita per uno sguardo. Caccia a una baby gang

(ilmessaggero.it)

«Che te guardi?». E giù botte. Solo che invece di colpire il ragazzo seduto fuori ai tavolini del pub, il branco ha preso con un pugno in piena faccia la sorella che aveva ...