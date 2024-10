Ilgiorno.it - Quinzano, il sindaco Olivari espulso dalla Lega

(Di martedì 29 ottobre 2024) Brescia, 29 ottobre 2024 – Volano gli stracci nellalombarda, dopo che il consiglio federale dellaha emesso il provvedimento di espulsione per ildi, Lorenzo, storico militante del Carroccio. Ieri mattinalombarda per Salvini premier è arrivata la nota perentoria che spiega che chi non vuole l’autonomia deve andar fuori. MATTEO SALVINI UMBERTO BOSSI L’accusa “L’autonomia è stata chiesta da tre milioni di lombardi al voto ed è il motivo per cui è nata la. Chi non la vuole o la contesta, può andare altrove", sottolinea la nota, con riferimento a, di cui viene riportato un post sui social sul regionalismo differenziato.