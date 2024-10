Qui non è Hollywood, Disney+ cambia il titolo e annuncia la nuova data d’uscita della serie (Di martedì 29 ottobre 2024) Qui non è Hollywood, Disney+ cambia il titolo e annuncia la nuova data d’uscita della serie che racconta la storia dell’omicidio di Sarah Scazzi: il nuovo trailer, dopo il provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che il titolo della serie sarà ora Qui non è Hollywood. Qui non è Hollywood sarà disponibile in Italia dal 30 ottobre sulla piattaforma Disney+. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia (qui la nostra recensione). .com - Qui non è Hollywood, Disney+ cambia il titolo e annuncia la nuova data d’uscita della serie Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Qui non èillache racconta la storia dell’omicidio di Sarah Scazzi: il nuovo trailer, dopo il provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che ilsarà ora Qui non è. Qui non èsarà disponibile in Italia dal 30 ottobre sulla piattaforma. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, laè prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia (qui la nostra recensione).

