Polmonite atipica: i segnali “ingannevoli” che i genitori non dovrebbero sottovalutare (Di martedì 29 ottobre 2024) La malattia causata dal batterio Mycoplasma pneumoniae è una forma di Polmonite più leggera, tuttavia la mancanza di sintomi severi spesso porta i genitori a sottovalutare la condizione o a confonderla con un brutto raffreddore. Un gruppo di esperti ha chiarito la situazione. Fanpage.it - Polmonite atipica: i segnali “ingannevoli” che i genitori non dovrebbero sottovalutare Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La malattia causata dal batterio Mycoplasma pneumoniae è una forma dipiù leggera, tuttavia la mancanza di sintomi severi spesso porta ila condizione o a confonderla con un brutto raffreddore. Un gruppo di esperti ha chiarito la situazione.

Proprio per aiutare mamme e papà a riconoscere i segnali di questa polmonite atipica, un gruppo di medici e pediatri è intervenuto sull'Huffpost per ricordare gli indizi che potrebbero aiutare a non ...

ROMA - La polmonite è un'infiammazione acuta del tessuto polmonare causata principalmente da un'infezione che può interessare uno o entrambi i polmoni. La malattia colpisce l'interstizio e gli alveoli ...

Bisogna anche ricordare i possibili patogeni atipici che possono co-infettare pazienti fragili (micobatteriosi o tubercolosi in un quadro dominato da uno Streptococco, infezione fungina in un ...