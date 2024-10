Partorisce in un night club. Neonata trovata morta nel Padovano (Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Procedono a tutto tondo le indagini dopo il ritrovamento di una Neonata morta a Piove di Sacco (Padova). Secondo quanto apprende l'AGI da fonti investigative non ci sarebbe al momento una pista privilegiata. Sono tutt'ora in corso gli esami sul corpicino della Neonata ma sarĂ solo l'esame autoptico e la relazione del medico legale a poter confermare le cause del decesso. La madre della piccola e' una donna di 29 anni che avrebbe dato alla luce la bimba in un locale di servizio, riservato ai dipendenti, di un night club della zona. Sarebbe stata lei ad aver chiamato i soccorsi. Agi.it - Partorisce in un night club. Neonata trovata morta nel Padovano Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Procedono a tutto tondo le indagini dopo il ritrovamento di unaa Piove di Sacco (Padova). Secondo quanto apprende l'AGI da fonti investigative non ci sarebbe al momento una pista privilegiata. Sono tutt'ora in corso gli esami sul corpicino dellama sarĂ solo l'esame autoptico e la relazione del medico legale a poter confermare le cause del decesso. La madre della piccola e' una donna di 29 anni che avrebbe dato alla luce la bimba in un locale di servizio, riservato ai dipendenti, di undella zona. Sarebbe stata lei ad aver chiamato i soccorsi.Â

