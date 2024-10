Nuovo ponte della Scafa, arrivati gli ultimi pareri favorevoli. Sarà pronto in tre anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Nuovo ponte della Scafa si farà. L’opera, com’era stato proposto nel 2022 dalla commissione lavori pubblici di Roma Capitale, è stata inserita tra gli interventi previsti per il Giubileo. Ed ha incassato, a metà settembre, i pareri favorevoli che ancora mancavano nella relativa conferenza dei Romatoday.it - Nuovo ponte della Scafa, arrivati gli ultimi pareri favorevoli. Sarà pronto in tre anni Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilsi farà. L’opera, com’era stato proposto nel 2022 dalla commissione lavori pubblici di Roma Capitale, è stata inserita tra gli interventi previsti per il Giubileo. Ed ha incassato, a metà settembre, iche ancora mancavano nella relativa conferenza dei

Nuovo ponte della Scafa, arrivati gli ultimi pareri favorevoli. Sarà pronto in tre anni

L'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini: "Sarà una nuova infrastruttura molto rispettosa dell’ambiente e porterà anche al ricongiungimento di alcune aree del Parco di Ostia Antica" ...

nuovo ponte della Scafa

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord: “È bene sottolineare che come Consorzio non abbiamo nessuna autorità nell’esprimere veti sui progetti”. E la politica rilancia l’idea di progetti ...

Cagliari, tamponamento sul ponte della Scafa: forti rallentamenti

Incidente questo pomeriggio sul ponte della Scafa, direzione Cagliari, all’altezza del bivio per Giorgino. Un’auto, per cause ancora da chiarire, ha sbandato in curva e sbattuto contro il ...

Nuovo ponte, aziende in lizza per costruire le due rampe

Conclusa la fase di presentazione delle domande di partecipazione al bando Una commissione sceglierà il vincitore, per il cantiere pronti 12 milioni di euro ...