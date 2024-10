Morta a 13 anni a Piacenza, consegnato ai carabinieri un video in cui l’ex fidanzato la picchia e strattona alla stazione del bus (Di martedì 29 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli sulla morte di Aurora, la ragazza di 13 anni caduta il 25 ottobre dal suo palazzo. Il Nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza ha ricevuto un video in cui viene ripreso l’ex fidanzato 15enne, fermato ieri 28 ottobre per omicidio dopo diversi interrogatori, mentre strattona, picchia e insulta la vittima. Il filmato, secondo le prime ricostruzioni, è stato realizzato per caso da tre ragazze presso la stazione dei bus di Piacenza. Dalle immagini si nota anche che Aurora è stata salvata dai maltrattamenti grazie all’intervento di una delle tre giovani che si è finta un’amica. Insieme al video, oltre alle dichiarazioni della ragazza intervenuta, i carabinieri hanno ricevuto anche diverse immagini che, fanno sapere, confermano l’accaduto. Ilfattoquotidiano.it - Morta a 13 anni a Piacenza, consegnato ai carabinieri un video in cui l’ex fidanzato la picchia e strattona alla stazione del bus Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli sulla morte di Aurora, la ragazza di 13caduta il 25 ottobre dal suo palazzo. Il Nucleo investigativo deidiha ricevuto unin cui viene ripreso15enne, fermato ieri 28 ottobre per omicidio dopo diversi interrogatori, mentree insulta la vittima. Il filmato, secondo le prime ricostruzioni, è stato realizzato per caso da tre ragazze presso ladei bus di. Dalle immagini si nota anche che Aurora è stata salvata dai maltrattamenti grazie all’intervento di una delle tre giovani che si è finta un’amica. Insieme al, oltre alle dichiarazioni della ragazza intervenuta, ihanno ricevuto anche diverse immagini che, fanno sapere, confermano l’accaduto.

