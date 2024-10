Lopinionista.it - Mollicone: “Promozione lettura politica attiva del governo Meloni”

(Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA – “Dall’indagine fatta dall’Associazione Italiana Editori, una scuola su 4 ha aperto una biblioteca interna all’Istituto grazie a #ioleggoperché. Il prestito bibliotecario è un’occasione per portare i libri da scuola a casa riducendo così il divario culturale e favorendo lo sviluppo di nuovi lettori. In questo senso abbiamo incrementato il fondo per i libri di testo per le famiglie meno abbienti in 4 milioni di euro. Come dimostrano studi scandinavi dove apri un teatro, una biblioteca, un luogo culturale si riduce la microcriminalità, il degrado e addirittura il consumo degli antidepressivi”. Lo ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico, alla presentazione, per la prima volta al Ministero della Cultura a Roma, della nona edizione di #ioleggoperché.