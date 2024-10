Milan-Napoli 0-2, Conte stende i rossoneri e va in fuga (Di martedì 29 ottobre 2024) A decidere il match le reti di Lukaku al 5' e Kvaratskhelia al 43'. Azzurri salgono così a quota 25 in classifica dopo 10 giornate Quinta vittoria di fila del Napoli che si impone 2-0 al 'Meazza' contro il Milan e allunga a +7 sull'Inter in vetta alla Serie A. Gli azzurri sbancano San Siro Sbircialanotizia.it - Milan-Napoli 0-2, Conte stende i rossoneri e va in fuga Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A decidere il match le reti di Lukaku al 5' e Kvaratskhelia al 43'. Azzurri salgono così a quota 25 in classifica dopo 10 giornate Quinta vittoria di fila delche si impone 2-0 al 'Meazza' contro ile allunga a +7 sull'Inter in vetta alla Serie A. Gli azzurri sbancano San Siro

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Milan-Napoli 0-2 in cinque meme: la LuKvara spegne il diavolo, archiviato il primo match del tour infernale

Il Napoli inizia il suo tour di partite complicate con una convincente vittoria: a rispedire negli Inferi il Milan di Paulo Fonseca ci pensano i ...

Milan - Napoli 2-0, le pagelle dei rossoneri: Morata ci prova, Pavlovic leggero

Milan-Napoli 0-2, la pagella: l'attacco è al top, bene anche l'arbitro

C'è un Napoli bellissimo, è il Napoli che vince a San Siro contro il Milan e zittisce tutti quelli che avevano puntato il dito su un calendario troppo facile. I rossoneri di ...