Lapresse.it - Matilde Lorenzi, quando la giovane sciatrice faceva riabilitazione dopo un infortunio

(Di marted√¨ 29 ottobre 2024) Era il marzo scorsosi sottoponeva allaunal ginocchio. Nel video, pubblicato sulla pagina Instagram di Jmedical, si vede la19enne mortauna caduta su una pista in Val Senales impegnata in numerosi esercizi fisici che le avrebbero permesso di tornare sugli sci.¬† La morte di, promessa dello sci azzurro e atleta dell‚Äôesercito, ha scosso tutto il mondo dello sport e non solo. ‚ÄúUna tragedia che lascia senza parole‚ÄĚ, ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malag√≤.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Visualizza questo post su Instagram ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Un post condiviso da Jmedical (@jmedical.official)