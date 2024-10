Lido di Savio, apertura del Comune: "Verifiche aggiuntive sui pini" (Di martedì 29 ottobre 2024) Quasi tre ore e mezza di commissione, ieri in municipio a Ravenna, per discutere la petizione con cui un gruppo di 2.500 cittadini chiede al Comune di rivedere la decisione di abbattere i pini di viale Romagna a Lido di Savio nell’ambito del quarto stralcio del progetto del parco marittimo. Commissione durante la quale l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte, ha affermato che "siamo attenti e sensibili a quelle che sono le manifestazioni che tanti cittadini hanno voluto segnalare con la raccolta delle firme e il fatto che siate qua" e quindi "credo che sia importante impegnarci nel fare delle Verifiche aggiuntive". Ilrestodelcarlino.it - Lido di Savio, apertura del Comune: "Verifiche aggiuntive sui pini" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Quasi tre ore e mezza di commissione, ieri in municipio a Ravenna, per discutere la petizione con cui un gruppo di 2.500 cittadini chiede aldi rivedere la decisione di abbattere idi viale Romagna adinell’ambito del quarto stralcio del progetto del parco marittimo. Commissione durante la quale l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte, ha affermato che "siamo attenti e sensibili a quelle che sono le manifestazioni che tanti cittadini hanno voluto segnalare con la raccolta delle firme e il fatto che siate qua" e quindi "credo che sia importante impegnarci nel fare delle".

