Lecce, tre punti d’oro contro il Verona! Due espulsioni (Di martedì 29 ottobre 2024) Si conclude sul punteggio di 1-0 lo scontro salvezza tra Lecce e Verona, con i padroni di casa che guadagnano tre punti pesantissimi e si rialzano in classifica. A decidere è Patrick Dorgu, vero e proprio protagonista della partita Scontro SALVEZZA – Vittoria che pesa come un macigno in ottica salvezza quella del Lecce ai danni del Verona. Al Via del Mare fa praticamente tutto Patrick Dorgu. Il danese trova subito la via del gol nel primo tempo, ma il direttore di gara annulla. La situazione si ripete anche al 35?: azione confusa in area dei veneti, la sfera dopo una deviazione di Duda arriva sui piedi di Dorgu che insacca, ma nuovamente, dopo un check, Mariani annulla per posizione di fuorigioco. Inter-news.it - Lecce, tre punti d’oro contro il Verona! Due espulsioni Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si conclude sul punteggio di 1-0 lo ssalvezza tra, con i padroni di casa che guadagnano trepesantissimi e si rialzano in classifica. A decidere è Patrick Dorgu, vero e proprio protagonista della partita SSALVEZZA – Vittoria che pesa come un macigno in ottica salvezza quella delai danni del. Al Via del Mare fa praticamente tutto Patrick Dorgu. Il danese trova subito la via del gol nel primo tempo, ma il direttore di gara annulla. La situazione si ripete anche al 35?: azione confusa in area dei veneti, la sfera dopo una deviazione di Duda arriva sui piedi di Dorgu che insacca, ma nuovamente, dopo un check, Mariani annulla per posizione di fuorigioco.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dorgu-gol e ilbatte l’Hellas Verona:d’oro per la salvezza; Napoli-1-0: il gol di Di Lorenzo regala agli azzurrid’oro in vetta -; Serie A, la classifica aggiornata: per il Napolid'oro in attesa di Inter-Juventus; Il Napoli batte 1-0 ile conferma il primato in classifica;-Udinese 0-2:d'oro per i friulani in chiave salvezza;: 3d’oro in una giornata da ricordare; Leggi >>>

Il Lecce torna a vincere nel segno di Dorgu: tre punti fondamentali contro un Verona in crisi

(tuttocalciopuglia.com)

Il Lecce torna al Via del Mare dopo appena una settimana dalla debacle contro la Fiorentina. La voglia di ripartire è tanta. Napoli ha fatto intravedere cose positive nonostante la sconfitta ...

Il Lecce torna a vincere: Dorgu stende il Verona

(corrieredellosport.it)

Il Lecce interrompe la striscia di cinque sconfitta consecutive tra campionato e Coppa Italia e torna a vincere. 1-0 al Via del Mare contro il Verona: decisiva la rete di Dorgu al 51'.

Serie A, la classifica aggiornata: per il Napoli tre punti d'oro in attesa di Inter-Juventus

(tuttomercatoweb.com)

Il Napoli vince ancora e conferma il primato in classifica. Nella sfida del Maradona valida per la nona giornata di Serie A, l'uomo copertina è.

Serie A | Classifica aggiornata: Napoli, tre punti d'oro in attesa di Inter-Juve

(informazione.it)

Fonte: Tuttomercatoweb.com TUTTOmercatoWEB.com Il Napoli vince ancora e conferma il primato in classifica. Nella sfida del Maradona valida per la nona giornata di Serie A, l'uomo copertina è il capita ...