Le violenze sessuali sono generalizzate in Sudan, avvertono le Nazioni Unite (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli stupri, anche di gruppo, sono generalizzati in Sudan dopo diciotto mesi di guerra civile, secondo un rapporto d’inchiesta delle Nazioni Unite che punta il dito in particolare contro i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Leggi Internazionale.it - Le violenze sessuali sono generalizzate in Sudan, avvertono le Nazioni Unite Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli stupri, anche di gruppo,generalizzati indopo diciotto mesi di guerra civile, secondo un rapporto d’inchiesta delleche punta il dito in particolare contro i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Leggi

