Laterza (Unipol), tempi molto stretti per polizze catastrofali

Sull'obbligo di polizze per le catastrofi naturali per le imprese non agricole "stiamo aspettando il decreto attuativo. I tempi sono molto stretti, quindi credo che il tempo delle discussioni sia un po' terminato". Lo afferma l'amministratore delegato UnipolSai Assicurazioni, Matteo Laterza, a margine dell'evento "Il clima cambia, l'agricoltura risponde - Life ADA: reagire ai cambiamenti climatici". "Se stiamo ancora a discutere su aspetti di dettaglio, si rischia poi di non arrivare in tempo alle scadenze", aggiunge Laterza. L'obbligo di assicurarsi introdotto dalla scorsa legge di bilancio scatta il 31 dicembre.

