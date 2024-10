La mappa degli autovelox fissi nel nuovo portale della Provincia di Latina. Disponibili online anche i verbali (Di martedì 29 ottobre 2024) I cittadini della Provincia di Latina possono dire addio alle lunghe file agli sportelli grazie al nuovo portale digitale dedicato alla consultazione e gestione dei verbali. La Polizia Provinciale, in collaborazione con SOES S.p.A., ha lanciato questa piattaforma innovativa che mira a semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e utenti, rendendo Disponibili i servizi 24 ore su 24. Un servizio sempre aperto: la tecnologia al servizio del cittadino Il nuovo portale, attivo dal 28 ottobre 2024, sarà accessibile direttamente dal sito ufficiale della Provincia di Latina. Con una interfaccia intuitiva e facile da navigare, il portale permette ai cittadini di accedere a numerosi servizi in pochi clic, rendendo più agevole la gestione dei verbali ricevuti. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) I cittadinidipossono dire addio alle lunghe file agli sportelli grazie aldigitale dedicato alla consultazione e gestione dei. La Poliziale, in collaborazione con SOES S.p.A., ha lanciato questa piattaforma innovativa che mira a semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e utenti, rendendoi servizi 24 ore su 24. Un servizio sempre aperto: la tecnologia al servizio del cittadino Il, attivo dal 28 ottobre 2024, sarà accessibile direttamente dal sito ufficialedi. Con una interfaccia intuitiva e facile da navigare, ilpermette ai cittadini di accedere a numerosi servizi in pochi clic, rendendo più agevole la gestione deiricevuti.

