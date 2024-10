Sport.quotidiano.net - La Fortitudo può tornare a casa. Al PalaDozza domenica con Verona. Aradori: "Sono pronto a rientrare»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si gioca. Manca l’ufficialità, attesa in giornata, ma, prevista perprossima alalle 18, si svolgerà secondo programma. L’emergenza che ha colpito la settimana scorsa Bologna e che aveva portato a rinviare la sfida con Avellino, con il Madison di piazza Azzarita utilizzato come punto di accoglienza per Croce Rossa e Protezione Civile, sembra in effetti superata. Come detto manca l’ok definitivo, ma appare scontato che la sfida consi farà. Una bella notizia sia per lache così dopo i turni infrasettimanali interni con Orzinuovi e Cento giocherà finalmente didavanti alle mura amiche che per i tifosi che quindi posa seguire la propria squadra dopo una settimana che li ha visti grandi protagonisti in modo diverso, con il lodevole contributo dato dalla Fossa, in aiuto colpite dall’alluvione.