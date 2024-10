Ilgiorno.it - Inchiesta sul dossieraggio, spiato anche Tiziano Mariani (Radio Lombardia): “Do fastidio perché sono determinato”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Seregno (Monza e Brianza) – C’èil nome dinella vicenda del, ovvero nell’indagine sui dati rubati condotta dalla Procura di Milano. È il caso che sta scuotendo in questi giorni l’Italia per i controlli illeciti effettuati nei confronti di numerose persone e che ha portato all’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di 51 persone coinvolte a vario titolo nella vicenda., noto imprenditore, proprietario di, figura come persona spiata. Fatti che bisogna ricondurre probabilmente all’estate 2022, visto che le mail e le telefonate intercettate risalgono al mese di agosto di quell’anno. Difficile capire quale tipo di informazioni volessero ricavare gli indagati. Ancora più difficile ipotizzare l’utilizzo.