Lapresse.it - Inchiesta Hacker, spiate oltre 800mila persone: indagato vicepresidente Sea

(Di martedì 29 ottobre 2024) Spiati e spie. A volte entrambi. Per la Dda di Milano è il caso di Pierfrancesco Barletta, ildel gestore aeroportuale milanese Sea (autosospeso dalla società che gestisce gli scali milanesi con rinuncia ai compensi) ed ex cda di Leonardo fino al 2023,per accesso abusivo a sistema informatico in concorso nel fascicolo sulla presunta banda di via Pattari con al centro la Equalizer di Enrico Pazzali. Il manager 51enne, vicinissimo all’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, avrebbe commissionato agli uomini dell’ex super poliziotto Carmine Gallo un dossier su una donna e su un chirurgo plastico del Policlinico di Milano, per ragioni private, chiedendo se fosse possibile un’intrusione da remoto nei telefoni, conoscendo solo i numeri. “Mi serve urgentemente, devo fare delle scelte”.