Il “Pegaso per lo Sport” a Gabriele Gambini per i risultati del 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Il “Pegaso per lo Sport” a Gabriele Gambini per i risultati raggiunti nel 2024 con la Chimera Nuoto. Il nuotatore aretino, nato nel 2005, è rientrato le eccellenze Sportive toscane che saranno premiate alle 16.00 di mercoledì 30 ottobre a Palazzo Pucci a Firenze dal presidente della Regione Eugenio Giani nel corso di una cerimonia volta a rendere omaggio a squadre, atleti e paratleti che nell’ultimo anno sono emersi come testimonial di talento o di valori. Costituito nel 1996, il “Pegaso per lo Sport” è il più importante riconoscimento conferito dalla Regione Toscana insieme al Coni Toscana e va a rappresentare il giusto coronamento di una stagione storica per Gambini e per la stessa società aretina impegnata al Palazzetto del Nuoto. Lanazione.it - Il “Pegaso per lo Sport” a Gabriele Gambini per i risultati del 2024 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre– Il “per lo” aper iraggiunti nelcon la Chimera Nuoto. Il nuotatore aretino, nato nel 2005, è rientrato le eccellenzeive toscane che saranno premiate alle 16.00 di mercoledì 30 ottobre a Palazzo Pucci a Firenze dal presidente della Regione Eugenio Giani nel corso di una cerimonia volta a rendere omaggio a squadre, atleti e paratleti che nell’ultimo anno sono emersi come testimonial di talento o di valori. Costituito nel 1996, il “per lo” è il più importante riconoscimento conferito dalla Regione Toscana insieme al Coni Toscana e va a rappresentare il giusto coronamento di una stagione storica pere per la stessa società aretina impegnata al Palazzetto del Nuoto.

